(Di mercoledì 24 maggio 2023) Primi segnali di miglioramento delle criticità presenti a, in provincia di Ravenna, il cui territorio è per metà allagato in seguito all'alluvione. Il miglioramento è reso possibile, come ...

l'invito a lasciare le proprie abitazioni e recarsi presso gli Hub allestiti presso il Comune di Argenta o trovare ospitalità nel domicilio di amici o parenti al di fuori del Comune di Conselice. Forlì, Solarolo, Reda, Savio, Russi, Barbiano, Bagnacavallo, Lugo. Intanto che l'onda si sposta e devasta Lugo c'è già chi spalare il fango. Bologna, Budrio, Molinella, Medicina, Castel San Pietro, Imola, Mordano, Lugo, il Savio a tracimare in zona Ponte Vecchio.

A Conselice comincia a calare l'acqua grazie alle idrovore Agenzia ANSA

Primi segnali di miglioramento delle criticità presenti a Conselice, in provincia di Ravenna, il cui territorio è per metà allagato in seguito all'alluvione. (ANSA) ...Nella cittadina ravennate alluvionata la fiumana non defluisce. La gente resta ai piani alti e riceve pasti a casa. La sindaca: "Le persone vadano in un luogo sicuro". Il reportage ...