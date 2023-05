40mila euro per un omicidio

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Inchiesta esclusiva nel lato più oscuro della Rete per incontrare chi offre una vasta scelta di «servizi criminali». Fino ai più estremi. Perché anche l’odio ha il suo mercato. L’assassinio è la soluzione più pratica per risolvere le controversie personali. Ordinare un sicario non è mai stato così facile, qui è possibile assumere un sicario professionista come una pizza». Non sono ovviamente parole nostre, ma di un presunto killer a pagamento. Abbiamo intrapreso un viaggio nel Dark web, un mondo digitale dove domina l’illegalità, ed è stato tutt’altro che semplice. E questa è la cronaca di come, nel lato buio della Rete, si sviluppi un mercato alimentato dalla domanda e dall’offerta di un «bene» spaventoso: l’odio. «Gestisco una rete di assassini freelance, disponibili a uccidere al momento giusto. Tutto ciò che dovete fare è inviarci un’e-mail, insieme ai dettagli e attendere ...

Sconto in bolletta per circafamiglie della Campania: ecco cosa prevede il Bonus Idrico Integrativo e come funziona. La ... prevede uno sconto di 50per ogni componente della famiglia, fino ...Circafamiglie beneficeranno del Bonus Idrico Integrativo corrisposto da Gori : uno sconto in bolletta di 50per ogni componente fino ad un massimo di 200. Bonus Idrico Integrativo e Stop ...... che sarà erogata nel corso del 2023, avranno uno sconto in bolletta di 50per ogni componente del nucleo familiare, fino ad un massimo complessivo di 200. Nel corso dei prossimi giorni, ...

Fondi per la sicurezza: da Regione 40mila euro ai laghi d'Iseo ... MyValley.it

VALDOBBIADENE (TREVISO) - Costi energetici alle stelle e per venire incontro alla società sportiva Montenuoto, gestore della piscina pubblica di via Kolbe, ...Sono stati assegnati alle associazioni e società sportive dilettantistiche ed enti di promozione sportiva del territorio i contributi straordinari messi a disposizione dal Comune di Lucca per sostener ...