23 Maggio 2023 – Casa Bianca in campo per promuovere sviluppo Intelligenza Artificiale con Alleati

Leggi su strumentipolitici

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Laha annunciato nuovi sforzi per guidare la ricerca sull’sostenuta dal governo federale. Tra le mosse un aggiustamento del piano strategico degli Stati Uniti sulla ricerca sull’, che era stato aggiornato l’ultima volta nel 2019, per aggiungerere enfasi alla collaborazione internazionale con gli. Il capo dell’intelligence militare ucraina Kyrylo Budanov ha dichiarato in un’intervista alla Japan Broadcasting Corporation citata dal Kyiv Independent che l’Ucraina ha abbastanza armi e che la tanto attesa controffensiva inizierà “presto”. Le affermazioni delle autorità di Pechino in merito ai prodotti della società statunitense Micron, che secondo l’Amministrazione cinese per il ...