2 - 1 alla Fiorentina | l' Inter vince la Coppa Italia

(Di mercoledì 24 maggio 2023) L'ha vinto la2023. In finale i nerazzurri hanno battuto 2 - 1 la. Viola avanti al 3' del primo tempo con Nico Gonzalez, poi una doppietta di Lautaro, a segno al 29' e al ...

ancora pericolosa all'11' con Bonaventura che serve Amrabat, tiro un po' lento da fuori area di destro, la palla finisce di pocodestra di Handanovic. Poi al 17' ancora con Gonzalez ...Trafigge subito l'Inter facendo pregustare il sogno. Si spegne un po' con l'avanzare della gara, ma è uno dei pochi a cercare con caparbietà la conclusione. All. Italiano 5,5: opta ...Lae Vincenzo Italiano escono a testa alta da una sfida, sulla carta, proibitiva. LE ... (38' st Correa ng) INZAGHI 7,5 Settimo trofeo in carriera, quartoguida dell'Inter, che conduce ...

TOTTI A SPORTMEDIASET: "COPPA ITALIA ALLA FIORENTINA E INTER IN CHAMPIONS: SAREBBE BELLO" - Sportmediaset Sport Mediaset

L’undici di Inzaghi non parte bene, soffre per lunghi tratti una Fiorentina coraggiosa e volitiva ma alla fine alza al cielo la coppa nel cielo dell’Olimpico. Al gol choc di Nico Gonzales risponde una ...Una Fiorentina vivace e frizzante passa subito in vantaggio ... (60' Madragora 6: porta polmoni e gambe d'acciaio alla causa viola). Giacomo Bonaventura 6,5: ha esperienza e classe, che a tratti ...