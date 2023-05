(Di martedì 23 maggio 2023) L’introduzione del Cardinale Presidente della Cei, cui il Papa ha affidato una missione di diplomatica per la riconciliazione nell’est Europa, all’assemblea generale dei vescovi. Sull’Emilia Romagna: serviranno anni di solidarietà. Pedofilia: «Vergogna per lo scandalo abusi», l’incontro con le vittime conferma l’impegno della Chiesa contro questo «dramma». Accoglienza e natalità non si contrappongono: «Chiudere le porte a chi bussa è come non dare spazio alla vita». La protesta degli studenti è una spia significativa, il decreto lavoro amplia la «precarietà», manca il contrasto alla «povertà»

"Desidero iniziare questo momento di condivisione - ha spiegato- da una delle preoccupazioni ... Gli siamo grati per la sua profezia, così rara oggi, quandodi pace sembra evitare di ...... (...) -: La guerra è una pandemia, in Ucraina non resti solo la logica spietata del conflitto (Gian Guido Vecchi, Corriere.it) -di pace non è evitare di schierarsi. 'In Ucraina ......non resti solo la logica spietata del conflitto Nel suo discorso introduttivo questa mattina, ... in generale, ha ringraziato però Francesco "per la sua profezia, così rara oggi, quandodi ...

Zuppi: parlare di pace non è evitare di schierarsi. In Ucraina “non resti solo la logica spietata del conflitto” La Stampa

"La guerra è una pandemia. Ci coinvolge tutti". Il card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, ha introdotto i lavori dell'Assemblea generale dei vescovi italiani rivolgendo un ...Restando sul tema della natalità, il presidente della Cei ha anche parlato di «cultura della vita» che nasce e cresce all’interno della famiglia, criticando la scelta dell’utero in affitto. Questa ...