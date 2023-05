ZILIANI Rivela | “La Juventus affronterà Quattro Processi il 15 giugno Ecco cosa aspettarsi”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 23 maggio 2023) Paoloche lasi prepara per un massiccio processo il 15, affrontandodistinte accuse. Il 15, lasi troverà di fronte a una sfida legale mai vista prima nel calcio italiano. Secondo, noto giornalista sportivo, il club bianconero dovrà affrontare non uno, ma ben. Questa situazione, a detta dell’esperto, è il risultato di una serie di illeciti che potrebbero comportare altrettante condanne. In un periodo di grande disinformazione sul “caso Juve“, è importante fare chiarezza. La, infatti, non si sottoporrà a un singolo processo, ma adistinti, tutti concentrati in un ...