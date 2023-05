Zappacosta è in costante miglioramento. Muriel al lavoro in palestra per una botta

Reagiscono furiosamente i bergamaschi e vanno in assedio quasi. Muriel alterna errori ... La Dea va in rete con un uno due di classe tra Muriel eche fulmina di destro Montipo'. È ...Il tridente Barrow, Arnautovic e Orsolini ha tenuto inapprensione la difesa dei padroni ... Atalanta 3 Verona 1 Marcatori: 11'pt Lazovic, 22'pt, 8'st Pasalic, 17'st Hojlund Atalanta ...5.5: Inizia a destra e regala qualche affondo nella prima frazione di gioco, ma macchia ... Maehle 6.5: Inizia a sinistra e fa pressingdal primo minuto. Non sempre è lucidissimo ...

Zappacosta è in costante miglioramento. Muriel al lavoro in palestra ... L'Eco di Bergamo

Di Fabio Gennari Lavoro individuale per Davide Zappacosta e tanti dubbi sulla possibilità di recuperare dopo la distorsione alla caviglia che lo ha costretto a lasciare il campo nel ...