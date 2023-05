Xtreme 60 è il nuovo motor yacht di 20 metri di Holterman Yachts

Leggi su nonsolonautica

(Di martedì 23 maggio 2023)60 è ildel cantiere olandeses e rappresenta il perfetto connubio tra stile, comfort e prestazioni. La barca, di 20di lunghezza e progettata con particolare focus per i dettagli e l’eleganza degli interni, è stata pensata per regalare un’esperienza di navigazione caratterizzata dal lusso sfrenato. Comfort e relax negli interni di60 “Sappiamo che armatori diversi vorranno cose diverse dal loro” ha affermato Robbert, DGA del cantiere. “Come piccolo team esperto, possiamo personalizzare i progetti in modo rapido ed efficiente. Ci prendiamo il tempo per conoscere i nostri clienti in modo che, quando la barca dei loro sogni viene ...