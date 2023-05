(Di martedì 23 maggio 2023) Nella puntata di Raw del 29 maggio,cercherà di riconquistare i WWE Women’s TagChampionship che non ha mai perso. Tuttavia, dovrà farlo senza Liv Morgan che è fuori per infortunio. Dopo la vittoria su Sonya Deville ieri sera, laè stata attaccata dalla Deville e dalla suaChelsea Green. A quel punto Shotzi ha effettuato il salvataggio. Pochi istanti dopo, il duo ha ufficializzato la propria collaborazione. Il lunedì successivo a Night of Champions,e Shotzi avranno il loro bel da fare per vincere i titoli. Al Fatal Four-Way Tagmatch parteciperanno Deville e Green, Ronda Rousey e Shayna Baszler, nonché Bayley e IYO SKY di Damage CTRL. Rousey e Baszler sono recentemente tornate negli show WWE, per ...

... il wrestler Seth Rollins si è unito al cast in un ruolo ancora non. Non è certo la prima star dellaad unirsi a un film del MCU: Dave Bautista , infatti, è stato Drax il Distruttore ...L'ex wrestler dellaTrenesha Biggers, nota principalmente con il nome d'arte di Rhaka Khan, ha ... Secondo quantoda Inside the Magic, la Biggers afferma che Johnson e il suo socio in ...Lo hal'amico ed ex compagno di lotta Kurt Angle, che in un podcast ha dichiarato: "Non ... grazie alle telecronache di Dan Peterson , Hulk Hogan era il vero re della "lega", la, e se la ...

WWE: Rivelato ufficialmente il nuovo tag team partner di Raquel Rodriguez a Raw Zona Wrestling

Scopri con Spazio Wrestling, quando e dove vedere in streaming Night of Champions, prossimo Premium Live Event della WWE ...Manca ancora un’eternità, ma i rumor su WrestleMania XL non accennano a fermarsi, anzi, ogni giorno che passa c’è sempre qualcosa di nuovo. Dopo aver rivelato quelli che potrebbero essere i tre match ...