WWE | La dirigenza chiede ai fan se la “gestione Triple H” sta dando i suoi frutti

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 23 maggio 2023) La WWE è da sempre considerata come una delle aziende, non solo nel campo del wrestling, piu’ grandi e redditizzie al mondo. Si sa che in questo ambito ha la sua importanza anche il parere del “consumatore”, in questo caso i fan della federazione di Stamford. Infatti laha chiesto ai propri sostenitori tramite i vari social se stanno gradendo il prodotto, “quasi” tutta farina del sacco diH. Il sondaggio Il sondaggio della WWE recita: “stando a maggio 2022, trovate che RAW e Smackdown siano migliori, peggiori o uguali allo scorso anno?“. Per il momento non è ancora possibile avere i dati precisi, ma si presume che la nuovasia decisamente piu’ gradita rispetto a quella di Vince McMahon.