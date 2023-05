WWE | Gli Usos non saranno a Night of Champions? Paul Heyman sembra essere stato chiaro…

(Di martedì 23 maggio 2023)of, prossimo Premium Live Event in casa WWE si avvicina e questo sabato sarà realtà. Gedda, in Arabia Saudita, sarà il teatro di un evento imperdibile, che la federazione sta promuovendo con un “triplo main event”, ovvero Cody Rhodes vs Brock Lesnar, AJ Styles vs Seth Rollins con in palio il World Heavyweighthip e la Bloodline, rappresentata da Roman Reigns e Solo Sikoa, che tenterà di “recuperare” gli Undisputed Tag-Teamdalle grinfie di Kevin Owens e Sami Zayn. Proprio quest’ultimo incontro ha avuto un risvolto forse inaspettato ieri notte a Raw, almeno stando a sentire le parole di. “Glisi godranno lo show da casa, sul divano” Con la spaccatura nella Bloodilne sempre più profonda, a seguito della ...

Backlash: quando Bad Bunny diventa mattatore sul ring dellaPuoi descriverci il tuo rapporto conaltri componenti della stable OC Il nostro rapporto è rimasto immutato sin dal primo momento ...... in cuiha preso il cuore con la sua espressione drammatica e lo ha incoraggiato a considerare ...davvero fortunato a lavorare con persone molto qualificate che mi hanno aiutato a migliorare in-...... già noti ai più per i lavori portati avanti su serie come NBA 2K e2K . Per l'esperta software ... Non siamo al cospetto di un gioco open world a tuttieffetti, in quanto la libertà di ...

Bray Wyatt, la WWE gli ha assegnato un nuovo writer Tuttowrestling

Purtroppo Natalya non ha preso bene le critiche che sono state mosse nei suoi confronti in questa faida con Rhea Ripley, ma ha risposto da vera signora ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...