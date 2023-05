WWE | Bivio sulla Road to WrestleMania XL di Cody Rhodes | sarà nel main event con…

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 23 maggio 2023) La WWE ha molti progetti in cantiere, e Night of Champions è alle porte, ma sembra che a Stamford già si stiano delineando i piani per quella cheun’edizione storica di, che spegnerà infatti le 40 candeline. Sembra che la compagnia voglia con ogni probabilità insistere con, il quale potrebbe essere inserito per il secondo anno di fila neldel Grandest Stage of them All. Ma contro chi? American Nightmare vs. Ring General WRKD Wrestling ha twittato che la WWE sta già pensando avs Gunther per il40: “Anche se è ancora presto, si è discusso sul fatto che ildi Raw per ...