(Di martedì 23 maggio 2023) Nella puntata di Raw di questa settimana la WWE ha annunciato che glidiper iin theladderdi quest’anno inizieranno a partire dalla prossima puntata di Raw. Al momento non sono ancora statii partecipanti aglidi. L’evento livein thedi quest’anno si terrà alla O2 Arena di Londra, in Inghilterra, e avrà luogo il 1° luglio. I dettagli sono scarsi – sappiamo solo che glidiinizieranno a Raw – ma con cinque settimane di televisione che precedono il PLE, non c’è certo bisogno di stipare tutto in una o due settimane. È lecito supporre che la prossima settimana ...

WWE: Annunciati per il prossimo Raw i primi due incontri di qualificazione a i Money In The Bank match Zona Wrestling

Cassie Lee, precedentemente nota come Peyton Royce in WWE, ha annunciato che ad ottobre tornerà a disputare un match in Australia. Tra i numerosi rilasci che sono stati effettuati dalla WWE, soprattut ...Da Visual Concepts arriva un nuovo videogioco di guida basato sul marchio Lego, a metà tra Forza Horizon e l'intramontabile racing game di Nintendo ...