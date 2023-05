WTA Rabat 2023 | risultati 23 maggio | avanzano Lucia Bronzetti e Leylah Fernandez | out Linda Fruhvirtova

(Di martedì 23 maggio 2023) Con gli ultimi otto incontri in programma si è chiuso il primo turno, spalmato su tre giorni, del torneo WTA 250 di, in Marocco, ovvero il Grand Prix Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryemdi tennis: dopo Martina Trevisan, testa di serie numero 1, vittoriosa ieri, oggi anchecentra gli ottavi di finale.piega la svedese Rebecca Peterson col punteggio di 6-4 7-6 dopo due ore e nove minuti di gioco e domani affronterà la tedesca Tatjana Maria, che batte in tre set la russa Tatiana Prozorova per 7-5 6-7 6-0. L’austriaca Julia Grabher rimonta la belga Ysaline Bonaventure per 6-7 6-4 6-2 ed agli ottavi se la vedrà con la turca Çagla Büyükakçay, che elimina la cecaper 7-5 6-4. La russa ...

