Wta Rabat 2023 | Bronzetti piega Peterson | ora agli ottavi Maria

(Di martedì 23 maggio 2023) Luciabatte in due setcon il punteggio di 6-4 7-6(7) nel match valido per il primo turno del Wta 250 di. Partita molto combattuta in cui la svedese avrebbe forse meritato di vincere un set dopo essere stata in vantaggio di due break sul 4-1 e poi di un break sul 5-4 nel secondo set poi perso al tie break 9-7. L’azzurra, brava e concentrata nei punti più importanti, riesce a chiudere i conti dopo 2 ore e 9 minuti di gioco accedendodi finale dove incontrerà la tedesca, numero 8 del tabellone, che ha battuto 7-5 6-(5) 6-0 la numero 287 del mondo Prozorova. Presente in tabellone anche l’altra italiana Martina Trevisan, numero 1 del tabellone, che affronterà la numero 266 del ranking Wta Fett. SportFace.

Lucia Bronzetti affronterà Rebecca Peterson al primo turno del Wta di Rabat 2023, in programma dal 21 al 27 maggio sulla terra rossa. La tennista azzurra è reduce dalla semifinale raggiunta a Firenze e, in generale, è stata brava a reagire dopo un inizio di stagione difficile.

