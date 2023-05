WoW Week Postemobile | fino al 29 maggio 100 GB e tutto illimitato a 8€

Leggi su pantareinews

(Di martedì 23 maggio 2023) Hai tempoal 24 luglio per attivare la tariffaWoWcon 100 GB di dati eal costo mensile di soli 8€, esclusivamente online con attivazione e SIM gratis. Torna ancora una volta la promozione dedicata al fine settimana che prevede chiamate ed SMS illimitati oltre 30 GB di dati per navigare in rete ogni mese. L’offerta è proposta sotto rete 4G+ con velocità massimaa 300 Mbps per la navigazione Internet in download e 50 Mbps in upload. Passa a ho: 100 GB ea 6,99€ WOWa 8€: come attivarla L’attivazione della promozione può essere effettuata online sul sito di, cliccando QUI, in autonomia oppure con l’aiuto di un ...