WhatsApp | arriva il nuovo lucchetto | come si usa

(Di martedì 23 maggio 2023)introduce il ‘’ per le chat: proteggi le tue conversazioni importanti con questa nuova funzionalità che garantisce il top secret. Leggi attentamente la novità.ha introdotto diverse funzionalità… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Suil 'paracadute': l'app di messaggistica più popolare al mondo, introdurrà la possibilità di modificare i messaggi inviati. Mark Zuckerberg, ceo di Meta, ha confermato ufficialmente la ...Ancora una novità da. Da oggi sarà infatti possibile modificare i messaggi anche dopo averli spediti . Ad annunciare la nuova funzione sono il numero uno di Meta Mark Zuckerberg e la stessa applicazione che, pur ...Dall'associazione sportival'invito a partecipare, inviando un messaggioal 3384412269. "Vogliamo offrire un contributo ulteriore alle famiglie, garantendo a chiunque di partecipare, ...

WhatsApp, arriva l'opzione per modificare i messaggi Adnkronos

‘Comunica-lab’ ha aperto uno spazio, offerto dalla parafarmacia Stadium, gratuito per chi ha vissuto l’alluvione: "A casa vivono situazioni difficili".Uno dei covi dei supporter virtussini, il bar Murri 101, ha avviato una raccolta di generi di necessità per le popolazioni colpite dall’alluvione in Romagna. Coinvolte le star Hackett e Belinelli.