Volley | l’Itadonne verso la Nations League | parte con una vittoria il Torneo di Amichevoli

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 23 maggio 2023) Inizia con un successo il cammino 2023 della Nazionale Femminile Azzurra. Al PalaSport di Lanciano le azzurre del commissario tecnico Davide Mazzanti hanno battuto la Croazia 3-1 (25-18; 25-21; 23-25; 25-19) rompendo il ghiaccio in vista dei primi impegni ufficiali della lunga estate azzurra. Davanti a circa 1500 spettatori Danesi e compagne hanno aperto il DHL Test Match Tournament con un’importante iniezione di fiducia contro un’avversaria che ha dato il 100% mettendo in campo un gioco brillante ed una già buona condizione fisica. Domani alle 21:00 (diretta Rai Sport HD) ultimo test per l’Italia contro il Canada prima di salutare Lanciano e volare alla volta di Antalya sede della prima Pool di VNL per le azzurre. La Cronaca – Per la prima uscita stagionale del 2023 l’Italia scende in campo con Bosio in regia, Nwakalor opposto, Omeruyi e Villani schiacciatrici, Mazzaro e Danesi al ...