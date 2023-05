Volley femminile. La “premiata ditta” Nwakalor regala la prima gioia all’Italia! Battuto 3-1 anche il Canada

Leggi su oasport

(Di martedì 23 maggio 2023) L’Italia vince il triangolare di Lanciano e si prende lasoddisfazione della lunga stagione estiva. la squadra di Mazzanti batte 3-1 ilnel secondo e ultimo incontro del DHL Test Match Tournament e domani croate e canadesi si giocheranno il secondo posto del mini-torneo disputato in Abruzzo, La “” Sylvia e Lindasi prende la scena in un match che ha visto le azzurre più efficaci nei momenti decisivi dell’incontro. Non mancano ovviamente gli aspetti da migliorare ma nele note positive per la squadra azzurra nella sfida contro le canadesi, avversarie ostiche e che non hanno mollato facilmente. Questo il sestetto del: Mitrovic, King, Van Buskirk, Joseph, Howe, Maglio, Murmann. L’Italia risponde con: Battistoni, Degradi, L. ...