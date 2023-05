Vola il business dei gioielli per lui

Leggi su panorama

(Di martedì 23 maggio 2023) Esiste un tempo in cui gli uomini indossavano piùdella loro controparte femminile. Dal faraone Tutankhamon fino al sovrano Enrico VIII, l’utilizzo di monili decorativi era simbolo di ricchezza e prosperità, oltre che indicatore di un rango o una posizione specifica all’interno della società. Una tradizione abbracciata anche dai pirati che credevano i metalli preziosi possedessero magici poteri curativi e potessero salvarli da una morte in mare. Enrico VIII (iStock) Come spesso accade la realtà si fonda con la leggenda, e secondo gli studiosi, l’usanza dei pirati di indossare orecchini d’oro o d’argento nascondeva una motivazione altamente pratica. Con un orecchino, infatti, si sarebbe potuto pagare per il funerale di un marinaio, in caso il suo corpo fosse stato trascinato a riva dalle correnti. Si dice che alcuni marinai incidessero persino il nome ...