Violenze sessuali su minori | professore di religione arrestato a Tivoli

AGI - Un 46enne, professore di religione e con incarichi in ambito religioso, è stato arrestato, su disposizione del tribunale di Tivoli, perché accusato direiterate per anni ai danni di almeno 4 minorenni di sesso maschile, di età compresa tra 10 e 15 anni (all'epoca della prima violenza), commesse nel territorio del circondario e in ...Il professore, "dopo avere creato una relazione di fiducia e amicale con i minorenni e i loro genitori - spiega la nota del Procuratore - è gravemente indiziato di avere commesso, ...Un insegnante di religione di 46 anni, con incarichi in ambito religioso, è indagato dalla procura di Tivoli perreiterate per anni ai danni di diversi minorenni di sesso maschile, dell'età tra 10 e 15 anni (all'epoca della prima violenza), commesse nel territorio del circondano e in altre ...

