Violenze sessuali su minori | professore di religione arrestato a Tivoli

(Di martedì 23 maggio 2023) AGI - Un 46enne,die con incarichi in ambito religioso, è stato, su disposizione del tribunale di, perché accusato direiterate per anni ai danni di almeno 4 minorenni di sesso maschile, di età compresa tra 10 e 15 anni (all'epoca della prima violenza), commesse nel territorio del circondario e in altre città d'Italia. I casi non denunciati, ipotizza la polizia, potrebbero essere molti di più. Come risulta dall'ordinanza cautelare, l'indagato dopo avere creato una relazione di fiducia e amicale con i minorenni e i loro genitori, gravemente indiziato di avere commesso, specie approfittando di gite organizzate insieme ad associazioni educative anche di carattere religioso, delle ...

La Procura di Milano ha chiuso il secondo, e già annunciato nei giorni scorsi, filone di indagine a carico dell'ex imprenditore del web Alberto Genovese, condannato lo scorso settembre a ...Quella di lunedì è solo l'ultima (in ordine cronologico) di una serie disui treni di Trenord. Lo scorso mese di aprile una ragazza di 21 anni era stata violentata da un uomo che si ...Nonostante sia stato condannato in via definitiva a 6 anni, 11 mesi e dieci giorni per due casi di, ad appena tre mesi dall'esecuzione della pena divenuta definitiva, l'ex ...

Arrestato insegnante di religione per violenze sessuali sui bambini RomaToday

LORETO - Alcune violenze sarebbero andate avanti per anni e lui, educatore e docente di religione, avrebbe comprato il silenzio dei ragazzini con regali e soldi. Secondo gli inquirenti ...Lui c’era sempre. Se avevano bisogno di parlare, per dubbi o smarrimenti, ma anche se servivano i soldi per piccoli-grandi obiettivi: il telefono costoso, le spese per la patente.