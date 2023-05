Violenza sessuale su ragazzi tra i 10 e i 15 anni | professore di religione arrestato

su minori, arrestato a Tivoli ( Roma ) un professore di religione . L'uomo, un 46enne, è stato raggiunto da misura cautelare emessa dalla Procura. Ragazza di 19 anni trovata ......di Bernareggio hanno dato esecuzione all'ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere nei confronti di un 67enne italiano ritenuto responsabile del reato dinei ...Brueckner, che attualmente è in carcere per unaai danni di una donna di 72 anni, ha sempre negato di essere coinvolto nella scomparsa della piccola, malgrado molte prove lo ...

Abusa della nipotina mentre dorme: nonno arrestato per violenza sessuale MilanoToday.it

I carabinieri di Bernareggio hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere nei confronti di un 67enne italiano ritenuto responsabile del reato di violenza ...Un uomo di 67 anni è stato arrestato lunedì pomeriggio a Bernareggio (Monza e Brianza) con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina adolescente, sua nipote. A denunciarlo la stessa ...