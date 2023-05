Violentava i bambini durante le gite scolastiche | arrestato insegnante di religione

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 23 maggio 2023) Roma – Dopo avere creato una relazione di fiducia e amicizia con i minorenni e i loro genitori, avrebbe commesso violenze sessuali, approfittando die campus estivi. Per questo motivo una misura cautelare è stata eseguita nei confronti di undidi 46 anni accusato di violenze sessuali reiterate per anni ai danni di diversi ragazzini tra 10 e 15 anni (all’epoca della prima violenza), commesse nella zona di Tivoli e in altre città d’Italia. E’ stata la denuncia di un ragazzo, ora maggiorenne, presentata a marzo scorso a far scattare le indagini della procura di Tivoli e della Polizia che hanno portato all’arresto. Tra gli episodi contestati, oltre alle violenze a partire dal 2016, anche un caso più recente avvenuto a partire dal 2020 quando l’uomo, sospeso nel frattempo ...