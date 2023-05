Vinicius | video shock | “mono” | il manichino impiccato e tutto l’odio dei tifosi

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 23 maggio 2023) Non si ferma la condanna diJr. contro il razzismo presente nel calcio spagnolo. Dopo il brutto episodio accaduto durante Valencia-Real Madrid, partita temporaneamente sospesa perchè l’intero stadio urlava “” (scimmia) all’indirizzo del giocatore,ha postato sui social una dir poco scioccante. “Ogni partita fuori casa è una spiacevole sorpresa. E ce ne sono state molte in questa stagione“, spiega il calciatore in un messaggio a corredo del filmato. Nelvengono raccolti tutti gli episodi in cui, in questi anni, sono stati rivolti insulti razzisti, minacce di morte e altri epiteti che hanno superato la soglia del semplice sfottò sportivo. “Mi hanno augurato la morte, esposto un, tante urla criminali… ...