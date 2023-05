Vinicius sui social | il video con tutte le volte che ha subito insulti razzisti

Con un lungo messaggiosocial,pubblica un video mostrando tutte gli episodi di razzismo. Ecco quanto scritto dall'attaccante del ..." Sull'aumento di episodi di razzismocampi, il tecnico ha aggiunto: " Voglio rimanere su ... Su Instagramaveva parlato della Spagna come di un Paese razzista. A questo proposito, Simeone ..." Nero e imponente. Così è il Cristo Redentore . Un'azione di solidarietà che mi commuove": questo il commento diJr .social alla scelta di spegnere per un'ora l'illuminazione alla statua iconica del Cristo Redentore a Rio de Janeiro, sulla collina del Corcovado, in solidarietà con il 22enne ...

Insulti razzisti a Vinicius, identificati tre tifosi del Valencia. Ma il club sminuisce Sky Sport

Khvicha Kvaratskhelia in campo contro il razzismo, che in Spagna fa ancora parlare dopo l'ultimo episodio di Valencia-Real Madrid che ha visto protagonisti Vinicius Jr e il ...L'attaccante del Real Madrid era stato preso di mira dagli spalti del Valencia e si era indignato contro l'indifferenza degli organismi del calcio. Le ...