Vinicius e il razzismo | sui social anche il sostegno dall’account di Pelé

, nato proprio nello Stato di Rio de Janeiro, è stato chiamato 'scimmia' da alcuni tifosi del Valencia. La gara è stata sospesa per una decina di minuti, durante i quali gli insulti razzisti ..."Un gesto che vuole essere un simbolo della lotta collettiva contro il, in solidarietà cone tutti coloro che subiscono pregiudizi nel mondo", la spiegazione dei promotori riportata ...Carlo Ancelotti accende i riflettori sul nuovo caso dicoinvolge, attaccante brasiliano del Real Madrid, oggetto di insulti razzisti nel match perso dai blancos per 1 - 0 a Valencia.

Vinicius vittima di insulti razzisti durante Valencia-Real Madrid: cosa è successo Sky Tg24

MADRID (Spagna) - In Brasile non si placa la polemica per il caso di razzismo subito dall'attaccante del Real Madrid, Vinicius Junior. Dopo la solidarietà del Presidente Lula per il talento dei ...Gli episodi di Valencia hanno scatenato le manifestazioni di solidarietà per il talento verdeoro del Real Madrid ...