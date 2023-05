Vinicius | 7 arresti per razzismo in Spagna

(Di martedì 23 maggio 2023) (Adnkronos) – Sette persone sono state arrestate inin relazione a due episodi dicontro, attaccante brasiliano del Real Madrid. La polizia spagnola ha spiegato che trea Valencia erano legati ai cori “scimmia” e altri insulti razzisti rivolti alla stella brasiliana durante la partita che il Real Madrid ha giocato e perso al Mestalla di Valencia. Quattroa Madrid per l’impiccagione di un ‘manichino che indossava una maglia di Vincius vicino al campo di allenamento del Real Madrid a gennaio, ha detto la polizia. La partita di domenica a Valencia è stata interrotta per quasi 10 minuti dopo cheha identificato un tifoso del Valencia che gli ha rivolto insulti razzisti. Il giocatore ha denunciato l’episodio sui social. Il Brasile ha ...

