Vinci Casa martedì 23 maggio 2023 | i numeri estratti nel concorso di oggi

(Di martedì 23 maggio 2023)23. L’estrazione diper il” di Win for Life, il gioco che ogni giorno dalle 20.30 offre l’opportunità di vincere unae 200.000 euro. Adil” Win for Life ha permesso ad oltre 150 fortunati giocatori di vincere un’abitazione, stasera la nuova estrazione del gioco con la cinquina deiin diretta live su Italia Sera. Ecco i, ...

... usando come sede delle provemia. A questo punto ho dovuto necessariamente cambiare il nome ... era il 1971, vidi uno sceneggiato che andava in onda su Rai 1 'La vita di Leonardo da' con ...Alla presentazione dei risultati di 'Iosochetusai', avvenuta questa mattina aGavoglio, nel ... Questo l'elenco completo: IC Sturla, IC Rapallo Zoagli, Liceo scientifico Leonardo Da, IC Serra ...E non è la prima volta che la ricevitoria in questione, quella di Daniele Caprino, piazza una vittoria così importante: sì, dieci anni fa sempre con un Gratta esono stati portati ala ...

Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 21 maggio 2023 TPI

Un fine settimana ricco di ‘4’ nel concorso Win fo Life VinciCasa con quattordici giocatori ad aver sfiorato la prima moneta.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...