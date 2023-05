Vigile urbano aggredito da clochard | spara e lo ferisce

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 23 maggio 2023) Un agente della Polizia locale ha esploso alcuni colpi d'arma da fuoco nei confronti di unche l'avevacon una spranga. E' accaduto questa mattina a Napoli, nei pressi del Duomo.Il, nel tentativo di far spostare il senza fissa dimora, è stato colpito più volte con la mazza di ferro, riportando una ferita alla testa. L'agente ha così esploso alcuni proiettili che hanno raggiunto ila una gamba.Il casco bianco è stato trasportato presso l'Ospedale del Mare, mentre il senza fissa dimora al Vecchio Pellegrini: le sue condizioni non sono gravi. Indagini in corso da parte della polizia di Stato.