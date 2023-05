L'allenatore delMadrid, Carlo Ancelotti, dice di non credere che Vinícius Jr. stia pensando di lasciare la Spagna dopo l'episodio di razzismo di ...Acquisendo un, l'AF ora ha l'Eye - Tracking che non solo può riconoscere i soggetti umani ma anche gli animali e ovviamente è presente il- Time Tracking, come sulla ZV - 1, che quindi può ...Inizia così il duro sfogo dell'attaccante delMadrid Vinicius Junior sui propri social network . Il brasiliano ha postato unin cui si vedono e si sentono gli insulti razzisti ricevuti in ...

Video Real Madrid, Ancelotti: "Vinicius Non credo vada via" Gazzetta

The winger has since posted a video purporting to show proof of the abuse ... Tebas compared the abuse of Vinicius to Ronaldo receiving homophobic chants while he was playing for Real. He wrote on ...«Ogni giornata fuori casa una sorpresa sgradevole. E ce ne sono state tante in questa stagione. Auguri di morte, fantocci impiccati, gridi criminosi. Tutto registrato. Ma il discorso cade sempre in “c ...