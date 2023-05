Video l’Eredità 23 maggio 2023 | Christian di Grottammare vince 85mila euro

(Di martedì 23 maggio 2023)di martedì 23. Ecco ildella Ghigliottina della puntata dedi stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. Are la puntata di oggi, diventando campione del programma, èdi(Ascoli Piceno).ha solamente 18 anni. Al suo primo tentativo è riuscito subito ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo un solo dimezzamento, valeva 85.000. Bravissimo! Trovate ildella Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto 50:00 circa. A seguire la soluzione del gioco (attenzione se non volete rovinarvi la ...

Verdetto La ZV - 1 è un'ottima fotocamera per registrare, adatta a chiunque voglia ottenere buone prestazioni e qualità, senza spendere molto. Lo era tre anni fa, o lo è tutt'ora, infatti'...... con cui dieci minuti di ricarica bastano per 12 ore di chiamate, 6 ore di riproduzione, 2 ... Quest'ultima permette di alimentare il dispositivo ogni giorno, limitando'energia in caso di app non ...... impegnata nel Consiglio dei ministri per fronteggiare'emergenza delle popolazioni alluvionate dell'Emilia Romagna, si collegherà verso mezzogiorno con unmessaggio che sarà diffuso durante ...