Vico Equense | sgominata piazza di spaccio | riforniva l’intera penisola sorrentina

(Di martedì 23 maggio 2023) Aè stata scoperta eunadidi sostanze stupefacenti utilizzata per distribuire la droga in tutta la costiera: misure per 33 persone.didi sostanze stupefacenti nel centro di(Napoli) utilizzata per distribuire la droga in tutta la costiera. È quella scoperta e

Ci sono anche dei salernitani coinvolto nel blitz di questa mattina della procura di Torre Annunziata che ha sgominato la pi azza di spaccio di sostanze stupefacenti nel centro diutilizzata per distribuire la droga in tutta la costiera sorrentina e al salernitano. L'operazione dei carabinieri nasce a seguito di un'indagine che ha portato all'esecuzione di un'...Napoli . Piazza di spaccio di sostanze stupefacenti nel centro dinel napoletano utilizzato per distribuire la droga in tutta la costiera sorrentina. È quella scoperta e sgominata dai carabinieri in base ad un'indagine che ha portato all'esecuzione di ...... ha consentito di accertare l'esistenza di una fiorente piazza di spaccio di sostanze stupefacenti attiva nel centro died utilizzata per la distribuzione della droga nei diversi Comuni ...

Spaccio di droga nella penisola sorrentina, 33 arresti da Torre Annunziata a Vico Equense ilmattino.it

Maxi operazione condotta dai carabinieri del Comando Provinciale di Napoli a Vico Equense, nella quale sono state tratte in arresto 33 persone. In particolare, essi avevano dato vita ad una vera e ...Una enorme piazza di spaccio di sostanze stupefacenti, che operava nel centro di Vico Equense e distribuiva droga in tutta la costiera ...