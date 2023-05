“Vicino a Ilary Blasi” Francesco Totti | gesto clamoroso | cambia tutto

(Di martedì 23 maggio 2023), la saga infinita. I due si stanno ricostruendo una vita, eppure potrebbero presto tornare ad abitare vicini. L'ex capitano della Roma è impegnato in una relazione seria con Noemi Bocchi: la coppia pare essere in procinto di traslocare all'Eur, dato che sta cercando una villa al Torrino,all'abitazione che ha dovuto cedere all'ex moglie. Nel frattempo lasi sta godendo la sua nuova relazione con il tedesco Bastian Muller e si sta dedicando al lavoro, dato che è in diretta su Canale 5 tutti i lunedì con l'Isola dei Famosi. “- si legge sul settimanale Nuovo Tv - dopo aver perso la mega villa che si trova all'Eur, nella zona del Torrino, andata secondo le disposizioni provvisorie del giudice a ...

Francesco Totti eBlasi , la saga infinita. I due si stanno ricostruendo una vita, eppure potrebbero presto ... dato che sta cercando una villa al Torrino,all'abitazione che ha dovuto ...Francesco Tottidi casa diBlasi Una nuova casa con Noemi Bocchi. Novità in vista per Francesco Totti e Noemi Bocchi, che a quanto pare sarebbero già pronti a cambiare casa : è quello ...... che consentirebbe all'ex calciatore di stare piùai figli (rimasti a vivere con la madreBlasi dopo la loro separazione). Al momento sulla questione non vi sono conferme e in tanti, tra ...

Totti e Noemi cercano casa all'Eur vicino alla villa di Ilary Blasi: ecco dove è stato avvistato l'ex capitano ilmessaggero.it

Francesco Totti e Noemi Bocchi sarebbero alla ricerca di un nuovo appartamento in cui spostare il loro nido d’amore.Francesco Totti e Ilary Blasi continuano ad animare il gossip ... per cercare qualcosa che consenta all’ex capitano giallorosso di stare più vicino ai suoi figli. Insomma er Pupone sembra sia pronto a ...