Viaggi Pazzeschi | da stasera in tv | tutto sul nuovo programma

Sono felice che Costantino ( della Gherardesca ) mi abbia offerto di partecipare" e adesso, dal 23 maggio, col nuovo programma, insieme al complice Paride Vitale , amico di una vita.È pronta a tornare in televisione in Victoria Cabello -, il nuovo programma in cui è protagonista al fianco dell'amico Paride Vitale in onda su TV8 a partire dal 23 maggio, a sei ...Victoria Cabello torna in tv con un programma tutto suo, di cui è anche co - autrice. Dal 23 maggio, ogni martedì, in prima serata , sbarca su TV8 'Victoria Cabello -' , l'inedito travel - show ideato e prodotto da Banijay Italia. In questa nuova e irriverente avventura, al fianco di Victoria Cabello, non poteva che esserci Paride Vitale , il suo ...

I “Viaggi pazzeschi” di Victoria Cabello su Tv8 Tv Sorrisi e Canzoni

