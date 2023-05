Viaggi Pazzeschi | 5 cose da sapere sul travel show di Victoria Cabello

(Di martedì 23 maggio 2023) A colpi di “vale tutto”,torna in tv e lo fa in modo anticoncezionale - una cifra che ha caratterizzato tutta la sua carriera - con un programma ad alto tasso di imprevedibilità. La conduttrice sarà infatti la coprotagonista di, il nuovoche debutta su Tv8 in prima serata da martedì 23 maggio. Al suo fianco non poteva che esserci Paride Vitale, amico e fidato compagno di disavventure, con cui ha condiviso la straordinaria vittoria dell’edizione di Pechino Express nel 2022. La surreale coppia sperimenterà una modalità dio totalmente fuori dal comune., come funziona ildi...

La conduttrice sarà infatti la coprotagonista di, il nuovo travel show che debutta su Tv8 in prima serata da martedì 23 maggio. Al suo fianco non poteva che esserci Paride Vitale , ...Victoria Cabello e Paride Vitale star in seisu TV8: l'intervista doppia Da Pechino Express a: un anno fa Victoria Cabello e Paride Vitale trionfarono nel reality in onda su Sky e Now. E siccome... coppia che ...La conduttrice, protagonista anche della prima stagione di Dungeons & Deejay , è pronta dunque a tornare in tv sempre in compagnia di Paride Vitale in, inedito travel - show ...

Victoria Cabello e Paride Vitale tornano con "Viaggi pazzeschi" Io Donna

Dopo il rilancio con Pechino Express nel 2022, la conduttrice torna alla guida di un programma tutto suo, al via su Tv8 da martedì 23 maggio. Con il fidato "compagno di disavventure", l'amico Paride V ...Victoria Cabello torna in tv, in coppia con l'amico Paride Vitale, nel travel show Victoria Cabello - Viaggi Pazzeschi da stasera su TV8: tutti i dettagli ...