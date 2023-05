Viadotto Grancano | ultimate operazioni per la rimozione del tir VIDEO

(Di martedì 23 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto È stato lungo e complicato soprattutto per la grandezza ed il peso del mezzo coinvolto l’intervento per rimuovere dalil tir, che, dopo le 13 di ieri, è fuoriuscito dalla strada finendo nella scarpata sottostante. Mentre migliorano le condizioni dell’autista, miracolosamente illeso nell’incidente, un complicato e articolato lavoro ha visto impegnate nella serata di ieri numerose squadre dell’Anas che con i vigili del fuoco sono state al lavoro tutta la notte per sollevare l’automezzo. L’intervento ha reso necessaria la chiusura totale dela partire dalle 21 di ieri con uscita obbligatoria a Fratte senza dunque poter prendere l’autostrada A2 in direzione sud verso San Mango Piemonte. Complici le condizioni metereologiche favorevoli l’intervento è stato ultimato nell’arco ...

A partire dalle ore 22 e fino alle ore 6 di domani, il tratto autostradale sarà chiuso in direzione sud, in prossimità del km 8,350 (), con uscita obbligatoria allo svincolo Fratte ...I dettagli Nel dettaglio, a partire dalle ore 22:00 e fino alle ore 06:00 di domani, il tratto autostradale sarà chiuso in direzione sud, in prossimità del km 8,350 (), con uscita ...A partire dalle ore 22 e fino alle ore 6 di domani, il tratto autostradale sarà chiuso in direzione sud, in prossimità del km 8,350 (), con uscita obbligatoria allo svincolo Fratte ...

Salerno, camion precipita nel burrone: chiude alle 22 il viadotto Grancano per il recupero del tir ilmattino.it

Nella tarda mattinata di ieri, un tir ha sfondato un gurd rail sul raccordo Salerno Avellino. Il sinistro è avvenuto vicino l'uscita di Fratte ...Per consentire le operazioni di recupero di un mezzo pesante, imposte delle limitazioni al transito veicolare sulla A2 Autostrada del Mediterraneo, nel territorio comunale di Salerno. Per cause ...