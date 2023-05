Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 23 maggio 2023)DEL 23 MAGGIO ORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO ALLA PONTINA, RIMOSSO L’INCIDENTE CHE STAVA PROVOCANDO CODE TRA VIA DEI RUTULI E LO SVINCOLO PER VIA LAURENTINA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, TRAFFICO TORNATO SCORREVOLE. MENTRE SULLA TANGENZIALE EST SI E’ VERIRICATO UN INCIDNETE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA TIBURTINA IN DIREZIONE SALARIA. CI SONO CODE DALLO SVINCOLO PER L’A24-TERAMO. RIPERCUSSIONI SULLO STESSO TRATTO URBANO DELLA A24, SI STA IN CODA A PARTIRE DA PORTONACCIO. SULLA COLOMBO PROSEGUONO I LAVORI DI SFALCIO E POTATURA TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA. SUL TRATTO INTERESSATO SI SONO FORMATE CODE INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO ...