Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2023 ore 11 | 30

(Di martedì 23 maggio 2023)DEL 23 MAGGIO ORE 11:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN PRIMO PIANO ANCORA IL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUITO ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO VIA DEL MARE, TRAFFICO TORNATO SCORREVOLE. MENTRE PERMANGONO DISAGI SULLA PONTINA DOVE CI SONO CODE PER INCIDENTE TRA VIA DEI RUTULI E LO SVINCOLO PER VIA LAURENTINA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE. SULLA COLOMBO CODE A TRATTI DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA A CAUSA DI ALCUNI LAVORI DI POTATURA. INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ CHIUSURA ANTICIPATA, CON ULTIME PARTENZE DEI TRENI DALLE STAZIONI DI PORTA SAN PAOLO E DI COLOMBO ALLE ORE 21.00 IN SEGUITO ATTIVI BUS ...