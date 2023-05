Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 23 maggio 2023)DEL 23 MAGGIO ORE 10:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN PRIMO PIANO ANCORA IL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA UJ INCIDENTE AVVENUITO ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO VIA DEL MARE STA PROVOCANDO CODE DA AURELIA. SEMPRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA PREENSTINA E LO SVINCOLO PER L’A24-TERAMO. IN INTERNA ALTRO INCIDENTE ALTEZZA TUSCOLANA, CODE DA CASILINA. SULL’A24-TERAMO INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DEL NODO A1/A24 VERSO TERAMO. DISAGI ANCHE SULLA PONTINA, CODE PER INCIDENTE TRA VIA DEI RUTULI E LO SVINCOLO PER VIA LAURENTINA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE. SULLA COLOMBO CODE A TRATTI DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA. DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO ...