Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2023 ore 08 | 15

(Di martedì 23 maggio 2023)DEL 23 MAGGIO ORE 07.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAVEDIAMO LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO PARTENDO DAL GRANDE RACCORDO ANULARE, COME DI CONSUETO PARTICOLARMENTE TRAFFICATA LA CARREGIATA INTERNA DOVE SI VIAGGIA INCOLONNATI TRA LE USCITE CASILINA E APPIA. QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE IN CARREGGIATA OPPOSTA TRA PRENESTINA E NOMENTANA. LE CODE STANNO INTERESSANDO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO DALLO SVINCOLO PER IL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO. SEMPRE IN ENTRATA NELLA CAPITALE TROVIAMO CODE SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI. ANDIAMO INVECE PIU’ A SUD, SULLA PONTINA FILE DALLO SVINCOLO PER VIA STRAMPELLI FINO A CASTELNO VERSO. INFINE, IL TRASPORTO ...