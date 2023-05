Via le catene | perché le piattaforme digitali cambiano le regole del gioco della supply chain

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 maggio 2023) Le interruzionicatena logistica sono una minaccia per qualsiasi business. Infatti, sono il principale rischio per le aziende, secondo IFRIMA (International Federation of Risk and Insurance Management Associations). Questoleglobali, costruite con gli obiettivi ultimi di efficienza e risparmio di tempo e costi, si sono rivelate estremamente fragili. Le infrastrutture che supportano lelogistiche globali sono pensate per un contesto stabile (per scenari climatici, epidemiologici e geopolitici solidi), ma con l’evoluzione dei rischi, sono necessari nuovi investimenti, non solo in efficienza. Dopo 30 anni di sforzi per rendere lelogistiche il più snelle possibile, un modello pensato per efficienza, risparmio e strategie “just-in-time” non funziona ...