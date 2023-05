Via Duomo | ferito a colpi di spranga da clochard | agente municipale reagisce e gli spara

(Di martedì 23 maggio 2023) L’della, a terra in via, avrebbeto mentre il senza fissa dimora di origine africana cercava ancora dirlo ferendo l’uomo ad una gamba. Momenti di paura in viaa Napoli. Un senza fissa dimora di origine africana hato alla testa con unaunche lo aveva

La folla ha tentato di linciare il senzatetto La polizia è intervenuta ina Napoli per bloccare un tentativo di linciaggio ai danni di un senza fissa dimora che aveva aggredito un vigile: l'...Momenti di paura proprio davanti aldi Napoli. Un senzafissa dimora di origine africana ha colpito alla testa con una spranga un agente municipale che lo aveva invitato ad alzarsi dal porticato dove diversi altri clochard come lui ......pomeriggio di sole dopo una settimana di temporali e acquazzoni e si fotografano in piazza... Poi una cena veloce everso gli studi Mediaset dove li aspetta la madre. Ilary Blasi ospita il ...

Via Duomo completata ad Avellino in vista della processione di ... Nuova Irpinia

E’ stato aggredito da un senza fissa dimora e da terra ha esploso diversi colpi d’arma da fuoco mentre l’aggressore, un uomo di origine africana, continuava a colpirlo con un oggetto rimediato in stra ...Aggressione in via Duomo questa mattina. Ferito un vigile urbano di 63 anni, portato all’Ospedale del Mare. Gli agenti dei caschi bianchi erano impegnati in un controllo.