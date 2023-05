(Di martedì 23 maggio 2023) INAUGURAZIONE. Il taglio del nastro è previsto il 29 maggio. Intanto è stata chiusa via Bianzana, traffico intensificato su via Corridoni.

Ed eccole, allora, le biblioteche storiche che si incontrano lungo laEmilia. Austere come basiliche romaniche o stravaganti come palazzi barocchi. Profumate di carta e di legni antichi. Volute ...... ma anche questo secolo haspecializzazioni: mai prima d'ora la sinistra era stata così ... Se posso proporre una terza(che come sappiamo finisce sempre malissimo), io sento d'aver preso il ...VENEZIA - Ospedali e ospizi del Veneto devono riaprire le porte ai visitatori degli ammalati e degli anziani, seppure nel rispettomisure di precauzione contro il Covid. Lo prescrive una circolare del direttore generale Massimo Annicchiarico, inviata a tutte le aziende sanitarie e ospedaliere, 'al fine di rimuovere ...

Via delle Valli, lunedì apre il nuovo sovrappasso L'Eco di Bergamo

Vi abbiamo già raccontato delle bandiere ucraine disseminate in tutta Riga ... L’indirizzo Tenetevi forte: «Via dell’indipendenza ucraina». Proprio così. Fino al marzo del 2022 l’ambasciata russa si ...La Santa Messa sarà celebrata domani mercoledì 24 maggio alle ore 10,30 nella Chiesa di Santa Maria Annunziata di Fossolo (via Fossolo 31/2).