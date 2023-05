(Di martedì 23 maggio 2023) VIABILITÀ. Fino a venerdì. Gli scavi di Uniacque trasferiti all’incrocio con via Serassi. Per chi arriva dal centro verso il rondò meglio usare la nuova bretella.

Ci sono anche i lavori di Uniacque Il traffico non sarebbe, tuttavia, da imputare solamente alla nuova rotatoria, bensì anche a lavori che la ditta Uniacque sta svolgendo lungo, cantiere ...in particolare, che verrà allargata all'entrata principale di Chorus Life, dove verrà realizzato una sorta di terminal per gli autobus. La sopraelevata pronta a fine mese La sopraelevata ......al transito veicolare della radiale di collegamento traSerassi e il rondò di largo Decorati nonché il completamento dei lavori di sostituzione e nuova posa di rete idrica ina ...

Via Bianzana chiusa per lavori e via Corridoni è di nuovo in tilt L'Eco di Bergamo

VIABILITÀ. Fino a venerdì. Gli scavi di Uniacque trasferiti all’incrocio con via Serassi. Per chi arriva dal centro verso il rondò meglio usare la nuova bretella. Un’altra settimana di disagi per gli ...INAUGURAZIONE. Il taglio del nastro è previsto il 29 maggio. Intanto è stata chiusa via Bianzana, traffico intensificato su via Corridoni. Ci siamo: a meno di un anno e mezzo dalla posa della prima pi ...