(Di martedì 23 maggio 2023) Ottimizzare la produzione di ortaggi ad uso alimentare senza utilizzare luce naturale e terreno coltivabile e con il minimo dispendio di acqua. E’ questo l’obiettivo del cosidetto, ovvero della coltivazionee. Si tratta di una tecnica che fa parte dell’“agricoltura protetta” quell’insieme di tecniche “al chiuso” che comprende anche la coltivazione in serra.laLadefinisce una serie di pratiche colturali che permettono di coltivare specie vegetali su più livelli sovrapposti. L’obiettivo è quello di massimizzare il numero di piante a metro cubo, cioè il numero di piante che possono essere coltivate in volume. A fronte del crescente bisogno di cibi freschi in una popolazione mondiale che ...

Ottimizzare la produzione di ortaggi ad uso alimentare senza utilizzare luce naturale e terreno coltivabile e con il minimo dispendio di acqua. E' questo l'obiettivo del cosidetto, ovvero della coltivazione verticale. Si tratta di una tecnica che fa parte dell'" agricoltura protetta " quell'insieme di tecniche "al chiuso" che comprende anche la coltivazione in ...Planet Farms, azienda italiana leader nel settore dell'agricoltura in ambiente controllato e del, sbarca nella provincia di Como, a Cirimido , dove nel 2024 inaugurerà una nuova sede con un nuovo e moderno "orto verticale". A Cirimido sbarca Planet Farms con un nuovo "orto ...... azienda di Pordenone fondata dal trevigiano Daniele Modesto che si occupa di fornire brevetti e sistemi avanzati per il(come il caso del Modular Architecture). Sarà infatti questa ...

Vertical farming, cos’è e come funziona l’agricoltura verticale Panorama

indoor farming, whether in greenhouses or vertical farms. The total area of greenhouses in Canada grew by more than 23 per cent in 2021 compared with 2016. Barry Murchie joined GoodLeaf Farms in 2019 ...In un futuro neanche troppo lontano verremo nutriti da verdura coltivata senza terra, acqua o luce naturale per ottimizzare le risorse del pianeta con un business che (già ora) vale miliardi ...