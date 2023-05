Verona | lesione di basso grado al retto femorale per Lazovic | a rischio per il Milan

Leggi su sportface

(Di martedì 23 maggio 2023) Brutte notizie in casa Hellas. Il club gialloblù, in piena lotta per la salvezza, dovrà fare a meno di Darkoper la prossima partita contro l’Empoli, valevole per la trentasettesima giornata di Serie A 2022/2023 e in programma domenica alle ore 12:30. Ad annunciare l’entità dell’infortunio dell’esterno è stata la stessa società veneta: “Darko, uscito per infortunio durante l’ultima partita di campionato giocata contro l’Atalanta, ha riportato unadialanteriore della coscia sinistra”., dunque, è in forte dubbio anche per l’ultima giornata contro il, che potrebbe rivelarsi decisiva in chiave salvezza. Ko anche Kevin Lasagna, che ha riportato un ...