...HELLAS: Montipò 4; Ceccherini 5.5 (34 st Coppola s.v.), Hien 5.5, Cabal 6; Terracciano 6.5 (20 st Verdi 6), Tameze 5.5 (34 st Abildgaard s.v.), Sulemana 5.5, Depaoli 5.5; Ngonge 5,7 (..." Zaffaroni è pronto ad affidarsi nuovamente ad un attacco composto dae Ngonge alle spalle di Djuric, il quale resta favorito su Gaich. A centrocampo conferme per Tameze ed Abildgaard.Per ilsecondo k.o. consecutivo e salvezza sempre più a rischio in attesa anche Lecce - Spezia di domani. A Bergamo gialloblu in vantaggio: all'11' Terracciano si accentra e pescache ...

Verona, Lazovic e Lasagna ko: il comunicato UFFICIALE Calciomercato.com

Brutte notizie in casa Hellas Verona: la squadra gialloblu ha reso noto l’esito degli esami di Lasagna e Lazovic. “Il calciatore Darko Lazovic, uscito per infortunio durante l’ultima partita di ...L'Hellas Verona perde Darko Lazovic e Kevin Lasagna, il comunicato ufficiale del club scaligero: Oggi, martedì 23 maggio, allo Sporting Center 'Paradiso', i gialloblù hanno svolto le seguenti attività ...