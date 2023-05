Vangelo di oggi 23 Maggio 2023 | Gv 17 | 1-11a | Video commento

...dare testimonianza aldella grazia di Dio. E ora, ecco, io so che non vedrete più il mio volto, voi tutti tra i quali sono passato annunciando il Regno. Per questo attesto solennemente, ...Come cristiani non possiamo accettare che tutto si risolva in parole, poiché ildev'essere sempre al centro di ogni nostra idea o progetto, il criterio ispiratore delle nostre azioni'. ...... che ilci ha fatto conoscere che abbiamo un cuore grande abbastanza per amar tutti gli ... Utilizzando una terminologia moderna, di, possiamo parlare di un Manzoni certamente "popolare", ma ...

don Luigi Maria Epicoco - Commento al Vangelo 22 Maggio 2023 - Cerco il Tuo volto

Scrive Manzoni in un frammento delle Osservazioni sulla Morale Cattolica, pubblicato postumo: “Bisogna sentire e ripetere che la somiglianza che ci dà l’essere d’uomo è ben più forte che la diversità ...105, ndr)”, così ha dichiarato il Cardinale, citando un passo del Vangelo odierno. “Dalla proclamazione del Vangelo abbiamo ascoltato pure un’altra parola: «Vi ho detto queste cose perché la mia gioia ...