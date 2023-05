Usa | fissata la data del processo a Donald Trump | sarà il 25 marzo | a primarie iniziate

(Di martedì 23 maggio 2023) È il 252024 laper l’inizio delsul caso Stormy Daniels. Lo ha deciso il giudice Juan Merchan del tribunale di Manhattan, durante un’udienza alla quale ha assistito anche l’ex presidente statunitense per una quindicina di minuti in videocollegamento. Secondo quanto riferisce il New York Times,è apparso infastidito quando è stata comunicata ladel. A fine, infatti, lerepubblicane per decidere chi sfiderà il candidato democratico – quasi sicuramente il presidente uscente Joe Biden – saranno già entrate nel vivo, tre settimane dopo il Super Tuesday che assegna il maggior numero di Stati. Intanto già domani, mercoledì 25 ...

È il 25 marzo 2024 la dataper l'inizio del processo a Donald Trump sul caso Stormy Daniels . Lo ha deciso il giudice Juan Merchan del tribunale di Manhattan, durante un'udienza alla quale ha assistito anche l'ex ...La nave, orgoglio della Marina, è solitamente basata presso la base navale di Norfolk, in ... La rotta èper il Mare di Norvegia e il Mare del Nord. Questa è la prima crociera completa della ...... è molto in ritardo rispetto alla data di completamento prevista per il 2020,al momento ... La rivalità- Cina sta spingendo le aziende a diversificare le loro rotte: diversi progetti in ...

Gli Usa a rischio default, nessun accordo tra Biden e McCarthy RaiNews

Il giudice del caso della pornostar Stormy Daniels, che vede imputato Donald Trump, ha fissato provvisoriamente la data del processo per la fine di marzo 2024, nel pieno delle primarie repubblicane pe ...Da allora il tetto al debito fissato per legge è lo strumento principale con cui il Congresso può controllare la spesa pubblica del governo. Ma che cosa intende e come funziona il tetto al debito ...